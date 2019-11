Empoli, Dezi: "Spogliatoio dispiaciuto, ma siamo sereni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jacopo Dezi è stato uno dei pochi a salvarsi nell’ennesima partita non vinta dall’Empoli. Col Pescara è arrivata la sconfitta e il centrocampista ne ha parlato ai microfoni di Radio Lady in zona mista.

L’autore del gol dell’1-2 ha detto: “Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, siamo andati sotto e dopo il mio gol la partita è cambiata. Purtroppo per sfortuna e per bravura degli avversari non ce l’abbiamo fatta a pareggiare. Non credo che abbiamo fatto passi indietro dopo il 3-0 al Perugia, è un momento sfortunato, non eravamo fenomeni prima e non siamo dei brocchi adesso“.

Ancora Dezi: “In questo periodo ci va tutto storto. Penso che siamo una grande squadra, lo abbiamo dimostrato e quando giochiamo da Empoli siamo una grande. Lo spogliatoio è sereno ma è dispiaciuto per i risultati. Siamo un grande gruppo, dobbiamo farlo vedere in campo. Se i tifosi fischiano hanno le loro ragioni, noi mettiamo il cento per cento in ogni partita e delle volte non basta, ma comunque cercheremo di dare qualcosa in più”, riporta Empolichannel.it.