Empoli, DG Butti: "Impressioni positive sull'ambiente azzurro"

Nella conferenza stampa odierna, in casa Empoli, oltre a mister Vivarini, è stato presentato anche il neo DG Andrea Butti, che si è così espresso, come riportato da pianetaempoli.it:

“Sono stato impressionato positivamente dal presidente e mi faceva piacere affrontare questa sfida perché non ho mai lavorato in B in Italia. Quando è arrivata questa proposta seria mi è sembrato naturale aderire a questo progetto e ho fatto cadere le altre opzioni".

Su quelle che saranno le sue future mansioni: “Il mio compito riguarderà il supporto all’allenatore sul campo e di crescita di tutto il gruppo, l’obiettivo è quello di lavorare nella direzione giusta e ridare vita a quelle gestioni precedenti, che hanno fatto conoscere l’ambiente Empoli a tutti".