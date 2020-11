Empoli, Dionisi: "Le emergenze compattano, il Vicenza sarà agguerrito"

Conferenza stampa pre gara, in casa Empoli, alla vigilia della sfida contro il Vicenza. Queste le parole di mister Alessio Dionisi: "C'è rammarico per il risultato di Cittadella, il secondo gol non ci voleva, ma purtroppo è stata una situazione dove siamo stati un po' leggeri, e anche il cambio che ho fatto ha inciso. Dove finiscono i nostri demeriti, però, iniziano i loro meriti, ma nell'arco di un campionato può succedere: ora dobbiamo dimostrare che siamo andati oltre. Domani arriverà il Vicenza, squadra forte, e anche se hanno problemini legati al Covid-19 arriveranno con la miglior formazione, ottimamente allenata: sono fermi da molto, e questo incide, le emergenze compattano, lo insegna la Reggiana. Servirà quindi attenzione doppia".

Ci sono però problemi numerici in difesa: "Al reparto difensivo mi piace dar continuità, stavamo crescendo anche se dobbiamo ridurre i gol sporchi, ma le assenze danno semplicemente possibilità ad altri: ho fiducia in tutti. Però non analizziamo solo i singoli, perché come ho sempre detto per permettere al singolo di far bene serve una prestazione di squadra. Altri singoli? Moreo sta meglio, oggi ha corso con noi, ma serve pazienza: ci auguriamo di averlo per quella dopo Pordenone. Adesso deve solo rientrare in campo e riatletizzarsi".

In mezzo, poi, la sfida non giocata contro il Brescia. Gara valida per la Coppa Italia, che ha permesso ai toscani di accedere all'ottavo di finale contro il Napoli: "Non entro in merito della decisione del Brescia, l'unica cosa positiva è stato il passaggio del turno, ma positiva relativamente, avremmo voluto giocarcelo sul campo questo passaggio di turno. Ne prendo atto e basta".