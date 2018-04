Empoli, Donnarumma: "Tre punti pesanti. Gran rapporto con Caputo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfredo Donnarumma, attaccante dell'Empoli a segno con una doppietta nella vittoria degli azzurri sul campo del Cesena, ha così parlato a Sky Sport: "Sono stato male e soffrivo a stare fuori perché voglio dare il mio contributo alla squadra. Ci sono riuscito e sono contento ma soprattutto per i tre punti, che sono pesantissimi. Non ho fatto calcoli: non sono bravo in matematica. Quando mi diranno che ci siamo riusciti allora ok, ma per ora la partita più importante è quella con il Frosinone. Sfida con Caputo per il capocannoniere? No, per noi l'importante è dare punti alla squadra. Ci stiamo riuscendo, stiamo segnando tanto e speriamo di farlo ancora. Tra me e lui c'è un rapporto grandissimo: se vincerà lui il capocannoniere non ci saranno assolutamente problemi. Più forte Caputo o Lapadula? Giocano in maniera diversa: Ciccio è più uomo d'area che non perdona, Gianluca invece magari si fa più spazio di forza. Il cambio di allenatore non è stata una scelta facile, è stato strano anche per noi. La società anche in passato ha mostrato di saper lavorare bene ed ha avuto ragione. La scelta è stata fatta per arrivare primi: ci ha dato questa scintilla in più. Il mister ci ha dato consapevolezza e ci ha chiesto da subito di dare di più, come potevamo dare. Ha fatto migliorare tanti giocatori di questa squadra. Club di A che sogno? Io lo coltivo da una vita, ora ci sono vicino. L'importante è arrivarci e spero di riuscirci prima possibile. Sceglierei l'Empoli: spero di portare l'Empoli in A e di giocarci. Sennò mi piacerebbe il Napoli, squadra della mia città".