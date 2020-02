© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell’Empoli Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Radio Lady soffermandosi sui tecnici – Bucchi, Muzzi e infine Marino - che si sono avvicendati sulla panchina azzurra in questa stagione: “Non era facile trovare automatismi in una squadra come la nostra in cui eravamo tutti nuovi, ma quando hai gente forte ci si trova meglio. Bucchi e Muzzi sono due bravi tecnici, ci hanno preso però in un periodo in cui non eravamo in forma. Marino ci dà regolarità, ci mette bene in campo e ci lascia fare quell che vogliamo. - conclude Frattesi come riporta Empolichannel.it parlando del Cittadella – Sarà la prova del nove, loro sono tignosi e rognosi. Sono messi bene in campo e rodati e ci sarà da muovere velocemente la palla per avere la meglio”.