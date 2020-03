Empoli, Ghelfi: "Il campionato non può finire qui. Va portato a termine anche giocando in estate"

Intervistato da Il Tirreno l'amministratore delegato dell'Empoli Francesco Ghelfi ha parlato dello stop ai campionati causato dall'emergenza Coronavirus e delle possibili soluzioni per ripartire: “Non è pensabile far finire il campionato a 10 giornate dalla fine, va portato a termine anche se non so bene in che modo ci riusciremo. La speranza è quella di riprendere il prima possibile, ma purtroppo non sarà semplice anche se sarebbe davvero un bel segno per l'Italia. Giocheremo a luglio e se serve anche in agosto, ma fermarsi qui non è pensabile. Una soluzione la troveremo, tutti dovranno rinunciare a qualcosa e probabilmente ci sarà uno slittamento della prossima stagione così come è assai probabile che si debba finire con le porte chiuse anche se non piace a nessuno. - continua Ghelfi – I contratti e i prestiti saranno automaticamente allungati, non ci saranno problemi su questo e si troveranno anche le coperture economiche. Il taglio degli stipendi? Anche in questo caso ci regoleremo quando ci sarà un nuovo calendario. Quindi spero presto”.