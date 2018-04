Empoli in piena emergenza. Mchedlidze verso la prima convocazione

© foto di Federico De Luca

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli contro lo Spezia dovrà inventarsi l'attacco potendo contare solo su Francesco Caputo al 100%. Donnarumma, suo partner classico, è infatti alle prese con un problema fisico e non sarà della gara alla pari di Ninkovic e dello sfortunato Rodriguez, che ha terminato anzitempo la stagione, Piu è invece al rientro dopo due mesi di stop e difficilmente potrà scendere in campo dal primo minuto avendo un'autonomia ridotta e nell'ultimo allenamento è a rischio anche il centrocampista Lollo, per un problema al ginocchio, che avrebbe potuto affiancare Zajc alle spalle dell'unica punta a disposizione. Si va così verso un modulo a due trequartisti - lo sloveno affiancato dal giovane Traorè - alle spalle di Caputo.

In mezzo a tale emergenza però l'Empoli trova il modo di sorridere visto che nell'ultima seduta Levan Mchedlidze, come riporta Pianetaempoli.it, ha svolto tutto l'allenamento completo e potrebbe tornare a far capolino fra i convocati a distanza quasi undici mesi dall'ultima volta (28 maggio, panchina contro il Palermo).