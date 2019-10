Empoli, la capolista che (non) ti aspetti

© foto di Federico De Luca

Ripartire dopo una retrocessione non è mai facile, ma è necessario se si vuol riconquistare quanto prima quello che si è perso. E l'Empoli, al netto di qualche sbucciatura iniziale, si è da subito dimostrato determinato a riconquistare quella Serie A persa solo cinque mesi fa: un torneo lungo e tortuoso, quello di B in questa stagione, ma intanto la classifica dei toscani parla di un primo posto in solitaria, a quota 14.

I numeri parlano da soli - La formazione guidata da mister Bucchi è infatti una delle due sole compagini a non aver mai rimediato una sconfitta in questo primo scorcio di campionato, insieme al Benevento. Ma, rispetto alla truppa sannita, ha collezionato una vittoria in più (4 i successi azzurri) e un pari in meno: chiaro che la media viene poi diversa. E i punti sono diversi. E pesanti, perché valgono, come detto, la vetta della graduatoria, conquistata anche con la complicità della Cremonese, vittoriosa ieri sull'Ascoli, vecchia capolista della B.

Forza caratteriale e intelligenza tattica - Una condizione non ancora al top quella dell'Empoli, ma la squadra ha mostrato, soprattutto nelle ultime uscite, una grande forza caratteriale e mentale: aspetto che a fatto la differenza, ed è stato ben chiaro contro il Perugia, come per altro ammesso proprio dal tecnico del Grifo Oddo. Ma anche la capacità di saper cambiare a livello tattico, a seconda dell'esigenza che si creava: nessuna paura nel mostrare un volto diverso a quello maggiormente visto. Tratti camaleontici che aiuteranno anche in futuro.