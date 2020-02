Empoli, Marino: "Ottimo approccio, i ragazzi hanno fatto una buona gara"

© foto di Aurelio Bracco

Dopo il successo contro il Crotone, il tecnico dell'Empoli Pasquale Marino ha parlato ai microfoni di Radio Lady: "C’è stato un ottimo approccio, nei primi minuti abbiamo avuto molte palle gol limpide. I ragazzi volevano fornire una prestazione buona e ci sono riusciti. Prima del gol loro ci siamo abbassati, ma abbiamo avuto molte palle per segnare, anche il tre a zero - riporta empolichannel.it -. Abbiamo giocato in maniera equilibrata. Avevamo preparato la partita contro un avversario dalla tecnica nota, loro palleggiano e hanno molto possesso palla. Ci siamo abbassati per chiudere i corridoi di passaggio, alcune volte ci è andata bene. Bene le ripartenze, su una di queste abbiamo segnato".