Roberto Muzzi dovrà attendere due turni prima di sedere sulla panchina dell’Empoli per guidare la squadra. Contro Venezia e Frosinone infatti il neo tecnico azzurro dovrà accomodarsi in tribuna a causa dell’espulsione subita al Genoa quando era collaboratore di Andreazzoli. Sarà quindi l’Ascoli a tenere a battesimo l’ex attaccante che nel frattempo sarà sostituito da Fulvio D’Adderio, ex tecnico fra le altre proprio del Venezia nel 2007/08. Lo riferisce Pianetaempoli.it.