Empoli, per Muzzi sarà decisiva la sfida contro il Chievo

Sarà la sfida contro il Chievo di venerdì prossimo la gara decisiva per Roberto Muzzi. Il tecnico dell’Empoli infatti non ha dato la scossa che la società si aspettava – sei punti in otto gare e solo sconfitte lontano dal Castellani – con la classifica che è rimasta deficitaria rispetto alle attese iniziali. Una sconfitta contro i veneti potrebbe essere fatale all’ex centravanti di Roma e Cagliari con Pasquale Marino candidato numero uno alla successione anche se fra i profili vagliati, come riporta Empolichannel.it, ci sono anche quelli di Stefano Colantuono e Alfredo Aglietti.