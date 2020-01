Empoli, piangono classifica e media punti: Marino per risollevarsi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non bastarono 17 punti in 12 partite a Cristian Bucchi, che fu esonerato dall'Empoli lo scorso novembre, con la squadra al 10^ posto in classifica e una media di 1,42 a partita; una media non negativa, ma reputata ben al di sotto delle aspettative che una squadra come quella toscana aveva, e ha tuttora, alla luce di quanto fatto anche nel mercato invernale.

Un mercato che ha replicato i grandi sforzi estivi, ma che non è stato produttivo per mister Roberto Muzzi, esonerato domenica, dopo il pareggio contro il Chievo Verona: la risalita che la società azzurra si attendeva nel post Bucchi non è arrivata, in 8 match l'ex vice di Aurelio Andreazzoli ha collezionato solo 7 lunghezze, con un crollo sensibile di media punti (0,88 a gara) e di classifica: per l'Empoli la graduatoria parla di 16^ posizione, zona playout (con la Cremonese che deve persino recuperare il match contro lo Spezia). Una scossa si era resa necessaria.

Con un girone di ritorno ancora a disposizione, è stato chiamato Pasquale Marino a risollevare le sorti di una squadra costruita per il ritorno in Serie A. Ora la palla è nelle sue mani.