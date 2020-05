Empoli, si punta al riscatto di Henderson. Ma senza ripartenza i piani si complicano

Nonostante l'incertezza sul campionato – attuale e futuro – l'Empoli starebbe penando di riscattare il centrocampista Liam Henderson, classe '96 arrivato dall'Hellas Verona in prestito, viste le sue buone prestazioni in questa stagione prima del brusco stop dovuto all'emergenza Coronavirus. Un compito che in caso di ripartenza e promozione in Serie A del club azzurro sarebbe certamente più facile, mentre in caso di stop della stagione tutto si complicherebbe visto che il calciatore ha estimatori anche in Serie A come riporta Pianetaempoli.it.