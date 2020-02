vedi letture

Empoli, Tutino: "Sul gol non ci ho capito niente: che emozione segnare al 90' nel derby"

Gennaro Tutino, protagonista della partita vinta all'ultimo secondo dall'Empoli contro il Pisa con un gol allo scadere, al termine del match ha parlato così a DAZN: "Meritavamo il gol nel finale. Io ho finito la voce. L'ho piazzata bene, mi ha dato una palla pulita per fare gol Henderson. È stata un'emozione fortissima. Non ci ho capito niente. Segnare al 90' in un derby è un'emozione indescrivibile e ci dà grande forza per il prosieguo del campionato".

I nostri obiettivi?

"L'Empoli deve guardare partita per partita, consapevoli che siamo forti e che ce la possiamo giocare con chiunque".

Il Castellani?

"Mi sta portando fortuna lo stadio. I tifosi ci hanno spinto tantissimo, se lo meritavano".



I playoff?

"L'ho detto: pensiamo partita per partita, questo è un campionato strano. Stasera ci rilasseremo, da domani penseremo già al prossimo impegno".