Empoli, Zajc sulla corsa promozione: "Tutto può ancora succedere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Empoli Miha Zajc intervistato da TuttoB.com ha parlato del proprio rendimento e di quello della squadra: “Sono felice di quanto sto facendo e di come sta andando il campionato, penso sempre a lavorare per migliorarmi e se poi arrivano anche i gol meglio. Con l'arrivo di Andreazzoli qualcosa è cambiato, il nuovo modo di giocare ci ha aiutato visto che siamo una squadra che deve avere il controllo del pallone. In più ci divertiamo e in campo i risultati si vedono. - continua Zajc parlando della lotta promozione – Il campionato dice che c'è grande equilibrio e tutto può succedere. Non dobbiamo guardare la classifica, ma pensare a fare bene una gara dopo l'altra senza pensare agli altri”.