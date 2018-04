Entella, Aglietti: "Quota salvezza può abbassarsi. Servono punti"

Ospite del canale ufficiale della Virtus Entella il tecnico dei Diavoli Neri Alfredo Aglietti ha analizzato il match di domani al San Nicola contro il Bari: "Dobbiamo sfruttare la carica della vittoria sulla Pro Vercelli in queste ultime cinque gare. La classifica è corta e per questo domani sarà importante per continuare a portare avanti il nostro percorso. A Bari servirà coraggio e organizzazione contro una squadra con un organico di valore. Dovremo cercare di fare punti su ogni campo. Muovere la classifica per noi è fondamentale, considerando che visti i tanti scontri diretti in programma nelle prossime settimane la quota salvezza potrebbe abbassarsi".