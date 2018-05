Entella-Ascoli senza gol, il risultato dell'andata favorisce i bianconeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il pasticcio legato ai playoff di Serie B non ha invece fermato la disputa dei playout, con Entella e Ascoli che hanno giocato ieri sera il primo round degli spareggi che valgono un'intera stagione. Senza gol la sfida di Chiavari, uno 0-0 che mette in vantaggio i bianconeri visto il ritorno da giocare in casa ma anche perché con un altro pareggio sarebbe la Virtus a retrocedere in Serie C. Gara tutto sommato equilibrata, quella andata in scena ieri sera, tra due formazioni che si giocano tantissimo. La faccia, l'onore ma soprattutto la categoria. Con Cosmi e Volpe che, nel finale di gara, sono stati espulsi entrambi proprio perché nessuno ci sta a perdere e perché la tensione si taglia a fette vista la posta in palio. Il ritorno, però, vedrà una squadra sorridere mentre l'altra dovrà disperarsi per il saluto alla cadetteria. Con l'Ascoli che potrà speculare sul punteggio, in quanto avrà a disposizione due risultati su tre per salvare la categoria.