Entella, Boscaglia: "Abbiamo la necessità di fare punti, dobbiamo dare qualcosa in più"

Alla vigilia della gara contro l'Ascoli, il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società:

"Sarà una partita molto importante. Sia perchè arriviamo da tre risultati negativa sia per il fatto che sono punti importanti per la classifica sia per noi che per loro. La classifica è cortissima e dobbiamo stare molto attenti e far punti. Domani sarà difficile ma, come si suol dire, dobbiamo darci dentro".

L'attacco dell'Ascoli?

"Sicuramente è una squadra nata per altri obiettivi. Nel girone di andata ha fatto molto bene, ci sono molti giocatori di qualità ma conoscendo Stellone avrà dato una quadratura. Ha cambiato atteggiamento, la partita è complicata. Davanti ma anche in difesa hanno giocatori di qualità. Noi giochiamo nel nostro campo, abbiamo la necessità di fare punti".



Come si trasmette quell'energia che solo il pubblico sa dare?

"I ragazzi devono dare fondo a tutte quelle che sono le energie psicofisiche. Avere un atteggiamento molto aggressivo agonisticamente parlando. Bisogna tirare fuori il massima da ognuno di loro. Le motivazioni devono essere intrinseche, vanno tirate fuori nel momento giusto e questo lo è. Sappiamo che non possiamo avere il calore del pubblico allo stadio, ma sappiamo anche che ci seguono in tanti. Ognuno di noi deve tirare fuori tutto quello che ha. Dobbiamo sforzarci a fare questo, capire che è un momento difficile e dobbiamo dare qualcosa in più tutti quanti".