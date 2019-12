Fonte: tuttoentella.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Pisa, il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia ha parlato al canale ufficiale della società:

"Io alle assenze, agli acciacchi, dico la verità mi interesso poco. Loro hanno una squadra forte che merita la classifica che ha. Lo stadio è importante. Ogni volta che si scende non credo che ci sia una squadra, anche in altre categorie, che sia al completo. Il Pisa in questo momento sta bene così come noi. Speriamo sia una bella partita. Credo che lo sarà. Vedremo cosa succederà domani. Abbiamo una mentalità abbastanza simile e vedremo cosa deciderà il campo".

La vittoria con la Juve Stabia ha ridato morale alla squadra?

"Le partita giocate precedenti alla Juve Stabia sono state buone. Avremmo meritato di portare a casa qualche punto in più. I tre punti fanno classifica e morale. Non dobbiamo però esaltarci più di tanto e deprimerci più di tanto quando magari le cose non andranno bene. Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti ma per far questo bisogna sempre essere a mille".