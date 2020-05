Entella, Boscaglia: "Sogno la A sul campo. Tonali destinato ad arrivare in alto"

Intervistato in diretta Instagram da Gianlucadimarzio.com in occasione del suo 52esimo compleanno, l’allenatore dell’Entella Roberto Boscaglia ha parlato anche della possibile ripresa dei campionati: “La quarantena? È ancora tutto un’incognita. Il primo mese abbiamo lavorato tanto con le videochiamate, ci siamo anche fermati per un periodo, ma ultimamente si è aperta qualche porticina per riprendere e siamo stati convocati qui e ci prepariamo per un’eventuale ripresa" ha detto riguardo la quarantena sua e dei suoi ragazzi. Per le squadre di B il protocollo non è semplice da seguire, infatti molte squadre di B non hanno neanche preso ad allenarsi, ad esempio riprenderemmo a Cosenza e non sappiamo come comportarci con gli alberghi, molti non hanno riaperto. Oggi il rischio infortunio è alto, non stiamo forzando. Passeremo più tardi a una fase successiva dove potremo forzare. Non è come l’anno scorso in cui abbiamo giocato tante partite in pochi giorni, perché ci allenavamo diversamente. Il rischio è di affaticarsi dopo le prime partite, con gli infrasettimanali, un allenatore dovrà far rifiatare i ragazzi".



Il sogno nel cassetto rimane la promozione in Serie A: “Vorrei vincere un campionato, arrivare in A con le mie gambe come ho fatto dalla C alla B, tutto quello che ho fatto in carriera l'ho ottenuto sul campo”.

Infine una battuta su Sandro Tonali, obiettivo di mercato di Inter e Juventus: “Quando ero a Brescia lui veniva dagli allievi, ma lo vidi giocare e chiesti di portarlo in prima squadra. Gli facevano tutti i complimenti ma lui non si montava la testa, gli chiedevo di stare tranquillo, è stato fantastico e ha enormi qualità tecniche e di forza, è destinato ad arrivare a grandissimi livelli. Mi ha impressionato per la personalità, l'ho fatto esordire con l'Avellino e sembrava un veterano, quando va in nazionale è uguale”.