Entella, Ceccarelli: "Siamo rammaricati per il pareggio"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il capitano della Virtus Entella, autore del gol del pareggio, Luca Ceccarelli commenta così la sfida del Comunale contro l'Avellino: "Siamo rammaricati per il pareggio. Onestamente meritavamo qualcosa di più. Bravo l'Avellino a realizzare il vantaggio e a mettere la gara sui binari giusti per loro. Altrettanto bravi noi poi a siglare il pareggio ma potevamo vincere. Non mi aspettavo queste due squadre a lottare per la salvezza ma noi ce la metteremo tutta per conquistarla fino alla fine".