Entella, Gozzi: "A Novara lotteremo fino all'ultimo respiro"

Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, ha commentato così ai canali ufficiali del club la giornata odierna, che lascia un lumicino di speranza acceso per la salvezza: "Voglio ringraziare di cuore tutti i nostri tifosi. Oggi ho rivisto il Comunale dei vecchi tempi con la Sud completamente piena, capace di sostenere la squadra per tutta la gara e di offrire una bellissima coreografia che mi ha emozionato. I nostri sostenitori hanno dimostrato di crederci come ci crediamo noi e adesso tutti a Novara per giocarci l'ultima chance di rimanere in serie B. Lotteremo sino all'ultimo respiro”.