Entella, Gozzi: "Classifica difficile. Col Parma importantissima"

© foto di Luca Sanguinetti

Intervista alla Gazzetta di Parma per il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi, prossimo avversario della formazione ducale. "Per noi quella con il Parma è una partita importantissima. Come tutte quelle che giocheremo da qui alla fine, perché siamo in una situazione di classifica molto difficile. Ogni partita per noi è importante per restare agganciati a chi ci precede. Cercheremo di essere concentrati, di stare in partita e di rendere difficile la vita al Parma".