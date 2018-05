Entella, la carica dei 4000 per spingere i liguri alla salvezza

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"La carica dei 4000 per spingere l'Entella in salvo". Giornata di playout in Serie B, alle 20.30 i liguri ospiteranno l'Ascoli. Andata dei playout prevista in un Comunale di Chiavari quasi tutto esaurito: la capienza è di 5500 posti, cifra che non sarà raggiunta soltanto perché la gradinata nord è riservata ai tifosi marchigiani, tanti, ma non a sufficienza da riempire il settore.