Entella, Paroni: "Ascoli avvantaggiato, ma non c'è una favorita"

A pochi minuti dal match tra Entella ed Ascoli, il portiere dei liguri Andrea Paroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' una partita troppo importante per mantenere la categoria, arriviamo a questo playout dopo un campionato difficile. Davanti a uno stadio pieno lo è ancora di più, dobbiamo mettere una pietra per la Serie B. L'Ascoli parte avvantaggiato ma non c'è una favorita in queste sfide. Il campo darà il suo verdetto, il mister ci ha chiesto di metterci cattiveria e intensità, dovremo vincere almeno una partita".