Entella, Sala: "Per conclude al meglio l'anno, dovremo essere più intelligenti degli altri"

Nuovo appuntamento con Entella Zone, podcast ufficiale dell'Entella. Nella settimana in cui si può tornare a parlare di calcio più o meno giocato, con gli allenamenti in campo che sono ripresi da mercoledì, a fare il punto della situazione è il terzino biancoceleste Marco Sala: "Il campo è il posto dove tutti noi abbiamo passato la maggior parte della nostra vita, due mesi lontano da quel terreno verde non li ha mai passati nessuno: guardando però quello che succedeva, ho capito che passiamo tanto tempo a preoccuparci di cose stupide, non rendendoci conto della fortuna che abbiamo. Giocare a calcio è una gioia, un piacere, la cosa più bella del mondo: siamo fortunati a farlo come lavoro, se dovessimo tornare subito in campo lo faremo con una mentalità diversa".

Conclude poi: "Per mantenermi attivo ho giocato a ping pong e a tennis, perché ho la fortuna di avere un campo nel condominio dove vivo, poi appena ho potuto ho ripreso a correre per strada e al parco. Adesso però è passato, abbiamo voglia di riprendere, come tutte le altre squadre, quindi credo che la differenza la farà la preparazione fisica e mentale: ci saranno molte partite in pochi giorni, dovremmo sapere gestire al meglio le forze ed essere più intelligenti degli altri se vogliamo fare qualcosa di bello per questa città".