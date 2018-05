Entella, Troiano: "Sputeremo sangue per battere il Novara"

In vista della gara decisiva per la salvezza della Virtus Entella contro il Novara ha preso la parola il capitano dei Diavoli Neri Michele Troiano. Ecco le sue dichiarazioni a Il Secolo XIX: "Venerdì sera bisognerà avere un grande atteggiamento per tutta la partita, sputeremo sangue, getteremo il cuore oltre l'ostacolo perché si tratta davvero dell'ultima spiaggia. L'approccio e il modo di stare in campo devono essere quelli che abbiamo fatto vedere contro il Frosinone sabato scorso al Comunale".