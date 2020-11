Entella, Vivarini: "Far risultato contro la SPAL per lavorare poi più serenamente"

Come riferisce tuttoentella.com, in vista del match contro la SPAL, che si giocherà stasera e chiuderà la 9^ giornata del campionato di B, in casa Entella è stato mister Vincenzo Vivarini a fare il punto della situazione: "Da parte mia tutto lo si fa in funzione della partita. Da parte nostre diventa molto importante ottenere il prima possibile un risultato perché ci lascia più tranquilli nel lavorare. L'obiettivo è dare le mie idee, il mio gioco e il mio modo di vedere il calcio alla squadra. Ci vuole tempo, serenità e tranquillità, ecco perché ci serve un risultato che ci permetta di lavorare e apprendere più velocemente possibile i dettami tattici e ci faccia ben sperare per il futuro. Se non fai risultato anche l'apprendimento diventa più lento".

Conclude: "Cosa chiedo alla squadra? Consapevolezza, esuberanza. Quello che ho analizzato prima di venire è che la squadra ha dei valori buoni e di conseguenza dobbiamo tirarli fuori. Per farlo dobbiamo uscire dal proprio guscio, andare oltre i limiti che ognuno si crea".