Entella, Vivarini: "Oggi comincia un nuovo campionato. Ci voleva la vittoria"

Pomeriggio di grande gioia in casa Virtus Entella, visto che i liguri hanno sconfitto 3-0 il Pescara al "Comunale" centrando così la prima vittoria stagionale nel campionato di Serie B. Il tecnico Vincenzo Vivarini si è così espresso in conferenza stampa al termine della gara contro gli abruzzesi: "Non abbiamo concesso nulla ai nostri avversari, creando anche più occasioni rispetto ai tre gol segnati. Quando le cose si fanno bene, arrivano anche i risultati. La vittoria ci voleva, era una cosa ormai nell'aria perché stiamo crescendo sia sotto l'aspetto atletico, sia sotto quello del recupero degli infortunati: questo successo ci dà soddisfazione. Oggi comincia un nuovo campionato, sarà fondamentale ricaricare subito le batterie perché mercoledì torneremo già in campo: serve subito continuità, bisognerà prendere consapevolezza delle qualità a disposizione della squadra. E' ancora tutto aperto".