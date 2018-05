Entella, Volpe: "Spirito giusto, siamo pronti allo spareggio"

Pochi minuti al match tra Virtus Entella e Ascoli, valevole per l'andata del playout di Serie B. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'allenatore dei padroni di casa, Gennaro Volpe: "Questo era gruppo da rimotivare, aveva il morale sotto i piedi, ma nel momento di maggiore difficoltà ha tirato fuori il meglio perché se non fai una grande partita a Novara non vinci. Abbiamo trovato lo spirito giusto e siamo pronti ad affrontare questa partita. Oggi abbiamo avuto grande risposta dalla città, ci auguriamo di giocare con un uomo in più grazie al pubblico anche perché è in casa è giusto che si rischi qualcosa in più".

Su Clemenza: "Lui e Aramu hanno qualcosa in più, ma mi sono concentrato sulla mia squadra e sui miei giocatori. Dobbiamo essere compatti, corti tra le linee senza allungarsi perché hanno giocatori che possono dar fastidio. Difficile incidere su piano tattico e tecnico in due settimane, ma penso che questa squadra sia migliorata in atteggiamento e determinazione. Non mi piacciono i paragoni, ma come spirito ci somiglio molto con Gattuso".