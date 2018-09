ESCLUSIVA TMW - Accardi: “Palermo, Stellone l’uomo giusto”

© foto di Federico De Luca

“Da Tedino a Stellone? Il cambio è utilissimo”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi a proposito del ritorno di Roberto Stellon sulla panchina del Palermo al posto di Bruno Tedino. “Stellone ha il carattere giusto, gli auguro di essere pronto, deciso e determinante. È la persona giusta per il Palermo più di Tedino. Penso che Foschi e Stellone - continua Accardi - formino un bel binomio vincente”. Accardi parla anche dei suoi assistiti Embalo e Fiordilino: “Con il cambio di allenatore si azzera tutto, chi dimostrerà giocherà. Embalo deve continuare a lavorare per mettere in difficoltà l’allenatore. Se ci riuscirà, allora giusto che giochi. Altrimenti - conclude - no”.