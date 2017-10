ESCLUSIVA TMW - Ag. Kresic: "Difensore-goleador. Ora punto fermo dell'Avellino"

Anton Kresic, difensore classe '96, sta diventando uno dei punti di forza dell'Avellino (il croato è comunque di proprietà dell'Atalanta). Con la rete realizzata nell'ultimo turno di campionato contro la Salernitana sono saliti a tre i gol da lui segnati nelle ultime quattro gare. "All'inizio non aveva spazio - racconta a Tuttomercatoweb.com Giulio Meozzi, il suo agente - ma nel momento in cui ha avuto l'occasione ha saputo sfruttarla. Sta facendo molto bene e nonostante sia un difensore dimostra di saperci fare anche a livello di segnature".

Un "vizio" che nasce da lontano...

"Sì, in effetti nelle giovanili, in Croazia faceva l'attaccante: sa come inserirsi ad esempio sui calci d'angolo e sulle palle inattive sfruttando anche la sua struttura fisica. Pure nell'ultimo anno di Primavera all'Atalanta aveva segnato molto".

Ormai pur essendo ancora giovane è in Italia da vari anni...

"Arrivò all'Atalanta grazie a Tiziano Pasquali, scout dei bergamaschi. Sono tutti contenti del suo rendimento e anche il club di Percassi è soddisfatto di come ha iniziato la stagione".

Potrebbe essere l'anno del suo lancio...

"La stagione scorsa è stata discreta, era la prima in B. Quest'estate è arrivata la chiamata dell'Avellino che ha dimostrato di crederci molto: ora di fatto è un punto fermo della difesa irpina".