ESCLUSIVA TMW - Ag. Minala: "Lo cercano in Belgio. In B priorità alla Salernitana"

Non sembra ancora stabilita la destinazione di Joseph Marie Minala, l'eclettico centrocampista camerunense di proprietà della Lazio, ex Salernitana. Dopo l'ultimo incontro tra il suo entourage e la dirigenza biancoceleste, tutto faceva presumere che il calciatore classe '96 potesse tornare a vestire in prestito la casacca granata agli ordini di mister Bollini, ma sino ad oggi il trasferimento non si è ancora concretizzato. A fare chiarezza in esclusiva a TuttoMercatoWeb è l'agente del calciatore, Christian Bosco. "Joseph è stato in Africa per trascorrere un po' di tempo con la sua famiglia a cui è molto legato - le sue parole -. Rientrerà in Italia proprio in queste ore ed incontreremo a stretto giro la Lazio per fare il punto della situazione".

Si parla di un possibile accordo con un club belga: ci sono delle novità in tal senso?

"Non posso negare che, negli ultimi giorni, un club di grande tradizione della massima serie belga abbia manifestato, attraverso prima un proprio emissario e poi un intermediario italiano, un certo interesse per Minala. Gli ho risposto di contattare ufficialmente la Lazio e, soprattutto, di far pervenire formalmente ed a stretto giro un'offerta sia per il club biancoceleste sia per il calciatore. Di chiacchiere nel calcio di oggi se ne fanno fin troppe: servono fatti e certezze prima di innescare determinati meccanismi di mercato".

Possono esserci sviluppi imminenti anche in Italia?

"Personalmente sono dell'avviso che in massima serie, a team come il Benevento, la Spal e il Crotone, un giocatore con le sue caratteristiche farebbe molto comodo. In Serie B lo hanno cercato in tanti ma, come già precedentemente chiarito, la Salernitana ha la massima priorità. In ogni caso, qualsiasi scelta sarà condivisa in totale sintonia con la dirigenza della Lazio".