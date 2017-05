ESCLUSIVA TMW - Ag. Vido: "Piace a tanti. Futuro da vedere con Milan e Cittadella"

L'ultimo scorcio del campionato di B ha visto l'exploit di Luca Vido, attaccante classe '97 ora al Cittadella ma di proprietà del Milan. Massimo Briaschi, suo agente, ha spiegato la situazione del calciatore in vista del futuro. "Ha destato grande interesse, per quel che riguarda la prossima stagione valuteremo insieme al Milan e poi al cittadella. Il club veneto gli ha dato fiducia e ovviamente ci sarà un occhio di riguardo per la società. Vedremo anche che intenzioni ci saranno da parte dei rossoneri. vorrei comunque dar merito, parlando della crescita di Vido, anche a Filippo Galli, colui che lo ha preso al Milan, prelevandolo dal Padova. Lo ha seguito nel corso degli anni e ha sempre creduto in lui"