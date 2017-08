ESCLUSIVA TMW - Ag.Asencio: "Voci false, resta all'Avellino"

© foto di Alessio Alaimo

"Novellino è contento di Raul Asencio, le notizie trapelate ieri sono false. Il tecnico è felice del giocatore e non è vero che tornerà al Genoa". Cosi a TuttoMercatoWeb l'agente dell'attaccante classe 98 di proprietà del Genoa e in prestito all'Avellino Raul Asensio, Graziano Battistini "Il mister - prosegue Battistini - lo vede talmente bene che non c'è nessun problema, quindi zero possibilità che torni indietro al Genoa e - conclude l'agente - vada altrove".