ESCLUSIVA TMW - Ag.La Gumina: “Piace a tanti, ma vuole la A con il Palermo”

Gol e prestazioni importanti. Testa alla Serie A. Nino La Gumina s’è preso il Palermo sulle spalle e oggi è l’attaccante di punta della squadra rosanero e del campionato di Serie B. “Il percorso di crescita di Nino è stato importante: è un chiaro esempio anche per i più piccoli, con sacrificio e professionalità ha dimostrato che il lavoro e la serietà pagano”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Francesco Salerno che ne cura gli interessi insieme a Claudio Vigorelli.

Dalla panchina alla ribalta: come ha vissuto la popolarità degli ultimi mesi?

È un ragazzo con dei valori importanti e un grande professionista. Non è assolutamente cambiato. Era ed è una persona umile, vive questo momento con estrema serenità”.

Il momento più importante della stagione?

“La partita contro la Ternana. In quel momento i ricordi della stagione passata sono andati via e in lui è cresciuta l’autostima”.

Sabato sera il momento fondamentale per la stagione del Palermo. Sfida al Frosinone. Come la vede?

“Una partita in cui il Frosinone avrà voglia di rivalsa. Sarà una partita da seguire perché le emozioni non mancheranno”.

Inevitabile che arrivino richieste di mercato dalla Serie A.

“Le richieste sono molte. Tanti apprezzamenti che fanno piacere. Ma il mercato è rimandato a dopo la partita di sabato dove il Palermo si gioca qualcosa di molto importante. L’unico obiettivo di Nino al momento è quello di portare il Palermo in serie A”.

Pirrello protagonista a Livorno e cartellino del Palermo. Quale futuro?

“Roberto è cresciuto molto. Ha vinto un campionato a Livorno da protagonista. Dopo la finale insieme al Palermo faremo il punto della situazione”.

E i fratelli Morosini?

“Per quanto riguarda Tommaso c’è una trattativa in corso con il Livorno. Fa parte di una lista di profili vagliata dal club amaranto. Ma potrebbero presentarsi anche altre opportunità, come per esempio l’interessamento dell’Avellino. Per ciò che concerne Leonardo invece nei prossimi giorni ci confronteremo con il Genoa per valutare la migliore soluzione possibile”.

Intanto il Bologna ha blindato Frabotta.

“Un punto di partenza. Il Bologna crede molto nel ragazzo e lo manderà di concerto con noi in prestito al Renate dove avrà modo di esprimersi e far vedere le sue qualità”.

Futuro da scrivere per Guarnone, giovane portiere del Milan.

“Tante squadre hanno chiesto informazioni. Valuteremo con il Milan la destinazione ideale”.

Mercato estivo: lei è vicino - da un punto di vista personale - a Belotti. Si aspetta la cessione da parte del Torino?

“Ad Andrea mi lega un grande rapporto di amicizia. È il capitano del Torino, sicuramente è apprezzato da tanti, penso che ogni decisione da parte sua sarà estremamente ponderata”.