ESCLUSIVA TMW - Aloisi: "Ascoli cresci in brillantezza. Favilli? Grande futuro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex difensore dell'Ascoli Antonio Aloisi ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il momento della squadra marchigiana dopo il terzo pareggio consecutivo in campionato: "A guardare la graduatoria di Serie B sembrerebbe un avvio di stagione non brillante. La squadra sta assimilando i dettami del tecnico: c'è tutto il tempo per trovare la giusta quadratura e uscire dalla zona calda della classifica".

Contro il Venezia un rocambolesco 3-3.

"Sul finale l'Ascoli perde sempre brillantezza e concentrazione. Un aspetto sul quale lo staff tecnico deve continuare a lavorare per evitare che la squadra continui a buttar via punti preziosi".

L'aspetto positivo è il ritorno al gol di Favilli.

"E' un ragazzo interessante, con un futuro importante che a mio avviso lo attende nel grande calcio. Adesso però ricordiamoci che ha 20 anni".

Il prossimo weekend vedrà i bianconeri affrontare la Ternana.

"Sarà una partita da prendere con le molle. LA Ternana è una squadra scorbutica che sabato ha ribaltato la gara contro lo Spezia con cattiveria e determinazione. Non conosco bene Pochesci ma si capisce che riesce a tirare fuori il meglio dai propri giocatori".