ESCLUSIVA TMW - Ascoli, Agazzi verso l'addio: la situazione

© foto di Federico Gaetano

Un finale di stagione da protagonista con la maglia dell'Ascoli ma con un futuro tutto da scrivere. E' questo il momento che sta vivendo Michael Agazzi, portiere ex Milan e Cagliari, approdato al Del Duca lo scorso gennaio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com porta infatti a dubitare della presenza del giocatore nella rosa bianconera per il campionato 2018/2109. Questo perché il calciatore avrebbe espresso dei dubbi circa la prosecuzione dell'avventura ad Ascoli nonostante la salvezza ottenuta agli ordini di Serse Cosmi gli avesse già garantito il rinnovo automatico anche per il prossimo anno. Probabile, dunque, che una volta definita la questione del passaggio di proprietà del club marchigiano la dirigenza prenda in esame la cessione del suo cartellino. Agazzi e l'Ascoli, ad un passo dall'addio.