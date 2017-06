ESCLUSIVA TMW - Ascoli, ieri contatto fra Giaretta e gli agenti di Tounkara

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Ascoli forte su Mamadou Tounkara della Lazio. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW nella giornata di ieri il ds dei marchigiani Cristiano Giaretta ha incontrato l'entourage del giocatore (in scadenza nel 2018, ndr) per parlare del suo approdo a titolo definitivo in bianconero. Adesso è atteso un contatto fra gli agenti del classe 1996 e la dirigenza capitolina per capire la valuazione del suo cartellino.