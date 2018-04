ESCLUSIVA TMW - Ascoli, il Sivasspor studia Lores Varela

© foto di Federico Gaetano

Sirene turche per l’esterno offensivo dell’Ascoli Ignacio Lores Varela. Il Sivasspor, attraverso alcuni intermediari, sta monitorando in vista della prossima stagione il profilo del giocatore uruguaiano che nelle ultime settimane è risultato importante per la squadra di Serse Cosmi. La Turchia chiama, Lores Varela un’idea che può diventare qualcosa di più...