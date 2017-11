ESCLUSIVA TMW - Ascoli, possibile addio per Lores Varela: ci pensano in tre

© foto di Federico Gaetano

Ignacio Lores Varela e l’Ascoli, futuro da scrivere. L’esterno uruguaiano era stato uno dei colpi di mercato della società marchigiana in estate. Inizio positivo, gol e assist. Poi la flessione della squadra e il cambio di ruolo anche per l’ex trascinatore del Pisa. Un cambio, quello adottato dalla coppia Maresca-Fiorin (che si gioca tutto nelle prossime due partite) che potrebbe stravolgere anche i piani dell’Ascoli e quindi l’investimento fatto in estate. Perché oggi i due allenatori dell’Ascoli rischiano di mettere a rischio quello che sarebbe dovuto essere nelle intenzioni ed è un capitale per il club bianconero. La sensazione è che le prossime partite diranno tanto sul futuro dell’Ascoli. E intanto Foggia, Avellino e Salernitana studiano Lores Varela per gennaio...