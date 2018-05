ESCLUSIVA TMW - Austria Vienna, assalto a Marconi della Cremonese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Forte interessamento dell’Austria Vienna nei confronti del centrale difensivo della Cremonese Ivan Marconi. Il 28enne centrale difensivo della formazione lombarda, messosi in luce nella stagione in corso con un ottimo rendimento, vedrà il suo contratto con i grigiorossi scadere nel mese di giugno ed è di conseguenza già oggetto dell’interesse di diverse società in Italia con qualche alternativa anche all’estero. L’Austria Vienna, al momento, la possibilità più intrigante e con i contatti più seri.