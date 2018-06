ESCLUSIVA TMW - Avellino, in arrivo Melegoni dall'Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa dell'annuncio di Michele Marcolini come prossimo allenatore l'Avellino continua a lavorare per rinforzare la propria rosa con giovani di talento. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sarebbe in arrivo in Irpinia il centrocampista classe '99 Filippo Melegoni dall'Atalanta, club con cui i rapporti sono ottimi come dimostrano le tante operazioni di mercato in passato. Il giovane centrocampista avrà così la possibilità di mettersi alla prova in Serie B dopo aver brillato con la Primavera nerazzurra.