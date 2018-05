ESCLUSIVA TMW - Avellino, Lombardi vicino all'acquisto delle quote

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'imprenditore Giovanni Lombardi sarebbe prossimo all'acquisto dell'80% delle quote dell'Avellino. Walter Taccone resterebbe come presidente onorario, De Vito come direttore sportivo mentre per il ruolo di dg potrebbe arrivare Salvatore Di Somma, con il quale è legato da una forte amicizia e stima professionale.