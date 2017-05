ESCLUSIVA TMW - Avellino-Novellino, a giorni incontro per il futuro: la situazione

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Una salvezza all'ultimo respiro. E un futuro tutto da scrivere. Walter Novellino e l'Avellino, prove di matrimonio anche per la prossima stagione. Lunedì o martedì previsto un incontro tra il tecnico e la proprietà, per programmare il futuro. L'idea dell'allenatore è di avere una squadra per competere per i playoff, se le strategie coincideranno si proseguirà per un altro anno. Sensazioni comunque positive. Novellino-Avellino, si cerca l'intesa per andare avanti insieme...