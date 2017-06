ESCLUSIVA TMW - Avellino, possibile la permanenza di Lezzerini

© foto di Federico De Luca

Potrebbe continuare, questa volta per una stagione intera, l'avventura di Luca Lezzerini all'Avellino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il portiere di proprietà della Fiorentina nonostante un solo gettone in campo in sei mesi ha ben impressionato il club irpino che non avrebbe escluso una sua conferma per il prossimo anno.