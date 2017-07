ESCLUSIVA TMW - Bellusci-Palermo, domani l'incontro tra agente e club

© foto di Federico De Luca

Bellusci e il Palermo, operazione possibile. Il centrale ex Empoli, svincolatosi dal Leeds potrebbe dunque ripartire dalla B per tentare di risalire subito con la squadra siciliana. Domani è previsto l'incontro del suo agente Michelangelo Minieri con il Palermo per discutere dell'accordo tra le parti. Il giocatore è comunque al centro dell'interesse del Paok e anche di Crotone e Spal.