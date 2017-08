ESCLUSIVA TMW - Brescia, Bonometti ha scelto Cellino per la cessione del club

Fonte: Gianluigi Longari

Probabile svolta in casa Brescia per quanto riguarda la cessione del club. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il patron del club bresciano Marco Bonometti questa mattina avrebbe comunicato agli advisor delle varie cordate interessate all'acquisto del Brescia di aver scelto quella che vede a capo l'ex proprietario di Cagliari e Leeds Massimo Cellino. Niente da fare quindi per la cordata araba che si era interessata al club. Cellino dovrebbe così tornare alla guida di una squadra italiana a distanza di tre anni dall'addio al club sardo.