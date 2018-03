ESCLUSIVA TMW - Brescia, Cellino punta su Botturi per il settore giovanile

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rivoluzione in casa Brescia: come raccolto da TMW dopo il cambio del direttore sportivo (in pole c'è l'ex Cagliari Marroccu), dovrebbe arrivare anche un nuovo responsabile del settore giovanile. Al posto di Centi dovrebbe arrivare Christian Botturi.