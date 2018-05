ESCLUSIVA TMW - Brescia, Embalo verso il ritorno al Palermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Embalo, possibile futuro lontano da Brescia. L’esterno di proprietà del Palermo era stato prestato al club di Cellino con diritto di riscatto. Un riscatto che il Brescia ritiene troppo alto, motivo per cui occorrerà rinegoziare ogni discorso. Embalo va verso il ritorno a Palermo, dove potrebbe rimanere ed essere valutato nuovamente in ritiro. E il Brescia, intanto, si guarda intorno per l’allenatore...